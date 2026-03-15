حالة الطقس صباح الأحد

تتميز حالة الطقس بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجيا جهات الجنوب وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة آخر النهار وأثناء الليل بأقصى الجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية فقوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض ملحوظ حيث تتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال و الوسط والجنوب الشرقي و بين 16 و 20 درجة ببقية المناطق ولا تتجاوز 07 بالمرتفعات الغربية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

