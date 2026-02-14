Français
حالة الطقس صباح السبت

حالة الطقس صباح السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل آخر النهار و أثناء الليل بقية جهات الشمال و محليا الوسط كما تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فتدريجيا قوية بالشمال والمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها الى 80 كلم/س في شكل هبات أثناء الليل ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

