حالة الطقس صباح السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل آخر النهار و أثناء الليل بقية جهات الشمال و محليا الوسط كما تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فتدريجيا قوية بالشمال والمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها الى 80 كلم/س في شكل هبات أثناء الليل ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



