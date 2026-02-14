حالة الطقس صباح السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل آخر النهار و أثناء الليل بقية جهات الشمال و محليا الوسط كما تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.
الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فتدريجيا قوية بالشمال والمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها الى 80 كلم/س في شكل هبات أثناء الليل ومعتدلة ببقية المناطق.
البحر شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.
الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.
