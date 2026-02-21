Français
الأخبار

حالة الطقس صباح السبت

حالة الطقس صباح السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس صباح اليوم السبت تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي.

الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 90 كلم/س وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.

