حالة الطقس صباح السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس يتميز بضباب محليا كثيف صباح اليوم السبت مع بعض الأمطار المتفرقة بمناطق أقصى الشمال ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.

البحر متموج إلى محليا مضطرب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.

