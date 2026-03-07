Français
حالة الطقس صباح السبت

حالة الطقس صباح السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس يتميز بضباب محليا كثيف صباح اليوم السبت مع بعض الأمطار المتفرقة بمناطق أقصى الشمال ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.

البحر متموج إلى محليا مضطرب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.

 

