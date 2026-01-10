حالة الطقس صباح السّبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس صباح اليوم السّبت 10 جانفي تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشمالية مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق.

الريح من القطاع الغربي قوية فقوية جدا قرب السواحل وقوية نسبيا داخل البلاد.

البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 08 و 13 درجة بالمناطق الغربية وبين 13 و 18 درجة ببقية الجهات.

