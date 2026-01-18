Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد

حالة الطقس صباح اليوم الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس صباح اليوم الأحد 18 فيفري سيكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالشمال و الوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل بالمناطق الشرقية.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب فتدريجيا هائج بالسواحل الشرقية.

هذا و تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 16 و 20 درجة بالجنوب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

337
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
307
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
294
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان
287
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
270
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
252
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى