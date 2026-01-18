حالة الطقس صباح اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس صباح اليوم الأحد 18 فيفري سيكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالشمال و الوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل بالمناطق الشرقية.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب فتدريجيا هائج بالسواحل الشرقية.

هذا و تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 16 و 20 درجة بالجنوب.

