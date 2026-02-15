حالة الطقس صباح اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم الأحد سيكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا بأغلب المناطق حيث تصل 100 كلم/س في شكل هبات بمناطق أقصى الشمال و المرتفعات كما تثير محليا الرمال و الأتربة بالجنوب الشرقي.

البحر شديد الهيجان بالشمال و هائج ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13درجة بالشمال و المرتفعات الغربية و بين 14و 19 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 21 درجة بالجنوب الغربي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



