حالة الطقس صباح اليوم الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم الأحد سيكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.
الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا بأغلب المناطق حيث تصل 100 كلم/س في شكل هبات بمناطق أقصى الشمال و المرتفعات كما تثير محليا الرمال و الأتربة بالجنوب الشرقي.
البحر شديد الهيجان بالشمال و هائج ببقية السواحل.
هذا و تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13درجة بالشمال و المرتفعات الغربية و بين 14و 19 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 21 درجة بالجنوب الغربي.
