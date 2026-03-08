حالة الطقس صباح اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميز طقس اليوم الأحد، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

و تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الإضطراب بخليج قابس و مضطرب ببقية السواحل و تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 23 و 26 درجة ببقية الجهات.

