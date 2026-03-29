حالة الطقس صباح اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميز الطقس صباح اليوم الأحد بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل الوسط ومحليا الجنوب.

الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الإضطراب فمحليا هائج بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 10 و 16 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 17 و 21 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



