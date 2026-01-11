حالة الطقس صباح اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم الأحد يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية.

الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا قرب السواحل وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقلص سرعتها تدريجيا آخر النهار على كامل البلاد.

البحر شديد الهيجان فهائج بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 13 و 17 درجة وفي حدود 10 درجات بالمرتفعات.

