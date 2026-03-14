الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس اليوم السبت تتميز بأمطار ضعيفة بأقصى الشمال الشرقي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل المناطق الشرقية للشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا بالمناطق الساحلية والمرتفعات ومحليا بالجنوب.

البحر قليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.

