حالة الطقس صباح اليوم السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس اليوم السبت تتميز بأمطار ضعيفة بأقصى الشمال الشرقي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل المناطق الشرقية للشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا بالمناطق الساحلية والمرتفعات ومحليا بالجنوب.

البحر قليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



