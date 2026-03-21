تتميز حالة الطقس صباح اليوم السبت بأمطار متفرقة في الصباح بالجنوب ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض المناطق الشرقية أثناء الليل.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

و الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.

