Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم السبت

تتميز حالة الطقس صباح اليوم السبت بأمطار متفرقة في الصباح بالجنوب ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض المناطق الشرقية أثناء الليل.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

و الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى