أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس صباح اليوم السبت تتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال وأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة.

الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال والوسط الغربي وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

