حالة الطقس صباح اليوم السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.
الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال و الأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والوسط و بين 17 و 22 درجة بالجنوب و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
