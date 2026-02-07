Français
حالة الطقس صباح اليوم السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال و الأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والوسط و بين 17 و 22 درجة بالجنوب و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

