حالة الطقس ليلة السبت

تتراوح الحرارة،ليل السبت، بين 03 و 08 درجة بالمناطق الغربية وبين 09 و 14 درجة ببقية الجهات، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

و يتميز الوضع الجوي بطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار بالشمال و جهة الساحل و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد و سحب عابرة ببقية الجهات.

تهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية بالشمال و بخليج الحمامات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر شديد الإضطراب بالشمال و خليج الحمامات و مضطرب ببقية السواحل.

