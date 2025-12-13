حالة الطقس ليلة السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون الطقس ،ليل السبت، مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور ضباب محليا كثيف آخر الليل، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

يكون البحر مضطربا بخليج قابس و قليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بمنطقة سرات.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 07 و 12 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 13 و 17 درجة ببقية المناطق.

