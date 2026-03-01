حالة الطقس مساء الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأحد تتميّز بسحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب الغربي حيث تثير محليا الرمال والأتربة و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر مضطرب بخليج تونس وبالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و12 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 17درجة ببقية الجهات.

