الأخبار

حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأحد تتميّز بسحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب الغربي حيث تثير محليا الرمال والأتربة و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
البحر مضطرب بخليج تونس وبالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب ببقية السواحل.
و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و12 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 17درجة ببقية الجهات.
