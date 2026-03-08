حالة الطقس مساء الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس سيكو مغيم جزئيا بأغلب المناطق فمحليا كثيف السحب بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال و المناطق الشرقية.

الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية و بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر متموج الى قليل الاضطراب بالشمال و شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية و بين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.

