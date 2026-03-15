حالة الطقس مساء الأحد

تتميز حالة الطقس مساء اليوم الأحد بسحب أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي و تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 2 و 7 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر وبين 7 و 11 درجة ببقية المناطق.

