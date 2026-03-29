حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس يكون أحيانا كثيف السحب بجهات الوسط و محليا بالمناطق الساحلية الشمالية و بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات.

الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 09 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و 15 درجة ببقية الجهات.

