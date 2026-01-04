Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس مساء اليوم مغيم جزئيا عل كامل البلاد إلى أحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار ضعيفة وتشمل محليا الجهات الشرقية.

الريح جنوبية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالمناطق الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.

