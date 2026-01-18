حالة الطقس مساء الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس مساء اليوم الأحد سيكون كثيف السحب بالشمال والوسط و محليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة آخر الليل خاصة بولايات القيروان والمنستير وسوسة ونابل وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت مع تساقط محلي للبرد.

الريح من القطاع الشرقي ثم تتجه تدريجيا الى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل فمحليا قوية بخليجي تونس والحمامات ومعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 80كلم/س في شكل هبات.

البحر شديد الإضطراب فهائج الى شديد الهيجان بكل من خلجي تونس و الحمامات و منطقة الشابة.

