Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الأحد

حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس سيكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط محلي للبرد و سحب عابرة ببقية الجهات.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتلة داخل البلاد ثم تتقوى تدريجيا مع دواوير رملية محلية بالجنوب حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات.

البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 02 و 07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و 13 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

302
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة

287
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
286
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
286
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
285
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
278
الأخبار

مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
274
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق
273
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
270
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعزز أسطولها بعشر حافلات جديدة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى