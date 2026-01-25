حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس سيكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط محلي للبرد و سحب عابرة ببقية الجهات.
الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتلة داخل البلاد ثم تتقوى تدريجيا مع دواوير رملية محلية بالجنوب حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات.
البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل.
و تتراوح الحرارة ليلا بين 02 و 07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و 13 درجة ببقية الجهات.
