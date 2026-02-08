حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأحد تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال.
الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل و المرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.
البحر شديد الإضطراب بالشمال و متموج ببقية السواحل.
هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية و بين 09 و 14 درجة ببقية الجهات.
