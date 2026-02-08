Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الأحد

حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأحد تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل و المرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.

البحر شديد الإضطراب بالشمال و متموج ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية و بين 09 و 14 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

620
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

476
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون
383
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
337
الأخبار

وُصول 134 حافلة جديدة من الصين إلى ميناء حلق الوادي
334
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
299
الأخبار

الاثنين المقبل : مناقشة مقترح قانون حول اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
296
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
281
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : الارتفاع الجنوني في اللحوم و الغلال و الخضر و التهافت على الكماليات أكبر مؤشرات على عدم وجود أزمة مالية و انكماش اقتصادي كما يروج…
272
اقتصاد وأعمال

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي
263
الأخبار

المهدية : انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق غدا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى