حالة الطقس مساء الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأحد تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل و المرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.

البحر شديد الإضطراب بالشمال و متموج ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية و بين 09 و 14 درجة ببقية الجهات.

