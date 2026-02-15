Français
حالة الطقس مساء الأحد

يتواصل، ليل الاحد، هبوب الرياح و تكون من القطاع الغربي قوية قرب السواحل و قوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات و تتجاوز مؤقتا و في شكل هبات 70 كلم في الساعة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال و خليج الحمامات و شديد الإضطراب ببقية السواحل.

و يتميز الوضع الجوي بسحب عابرة بأغلب المناطق و تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي وجهة الوطن القبلي مع أمطار ضعيفة.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون في حدود 04 درجات بالمرتفعات وبين 11 و 14 درجة ببقية الجهات.

