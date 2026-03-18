حالة الطقس مساء الأربعاء

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسحب عابرة بأغلب المناطق مع امكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل بجهات الشمال الغربي و بالوسط.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب بسرات وخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

أما الحرارة ليلا فتتراوح بين 08 و 12 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 06 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 12 و 17 درجة بالجنوب.

