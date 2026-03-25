حالة الطقس مساء الأربعاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور ضباب محلي آخر الليل بمنخفضات الشمال الغربي.

بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 11 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 12 و 15 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



