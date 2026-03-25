حالة الطقس مساء الأربعاء

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور ضباب محلي آخر الليل بمنخفضات الشمال الغربي.
بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
البحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
و تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 11 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 12 و 15 درجة ببقية الجهات.
