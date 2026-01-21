Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الأربعاء

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس يتواصل أحيانا كثيف السحب مع أمطار محليا متفرقة بالشمال و محليا الجنوب و تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات.
البحر هائج فمضطرب بالشمال وهائج إلى شديد الإضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و 12 درجة ببقية الجهات.
