الأخبار

حالة الطقس مساء الأربعاء

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسحب كثيفة بالشمال و محليا بالوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية بأغلب الجهات حيث تتراوح سرعتها بين 50 و 80 كلم/س وتكون قوية جدا حيث تصل مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات خاصة بجهات جندوبة و باجة و بنزرت و نابل و بالمرتفعات الغربية و تكون مثيرة للرمال و الأتربة بالجنوب.

البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية وبين 11 و 16 درجة ببقية الجهات.

