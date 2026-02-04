حالة الطقس مساء الأربعاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسُحُب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالمناطق الساحية الشمالية مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا الى قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يحد من الرؤية الأفقية.

البحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 09 و 13 درجات بالمناطق الغربية وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



