Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الأربعاء

حالة الطقس مساء الأربعاء

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسُحُب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالمناطق الساحية الشمالية مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا الى قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يحد من الرؤية الأفقية.

البحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 09 و 13 درجات بالمناطق الغربية وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

406
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

330
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
307
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
306
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
289
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
287
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
284
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
276
أخر الأخبار

اليابان: العثور على معادن نادرة في رواسب استُخرجت خلال مهمة في أعماق البحار
262
الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو شركتيْ ‘سنيت’ و’سبرولس’ إلى الإسراع بإنجاز أحياء جديدة
244
الأخبار

وزير الصحة يبحث بالجزائر آليات دعم الانتاج المحلي للدواء و تحقيق الأمن الدوائي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى