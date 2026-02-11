حالة الطقس مساء الأربعاء

يتواصل الطقس،ليل الإربعاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات و تكون السحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة آخر الليل بأقصى الشمال الغربي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
و تهب الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.
و يكون البحر شديد الإضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
و تتراوح درجات الحرارة بين 11 و 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 16 و 21 درجة ببقية المناطق.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب