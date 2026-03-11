Français
الأخبار

حالة الطقس مساء الأربعاء

تتميز حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء بأمطار ضعيفة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط في بداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب الجهات مع ظهور ضباب محلي آخر الليل.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 6 و 10 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 11 و 16 درجة ببقية المناطق.

