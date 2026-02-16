Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الإثنين

حالة الطقس مساء الإثنين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميّز مساء اليوم الإثنين بسحب أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي آخر الليل و سحب عابرة ببقية المناطق.

الريح من القطاع الغربي قوية الى قوية جدا قرب السواحل و المرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات.
البحر شديد الهيجان بالشمال و شديد الاضطراب إلى هائج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 18 درجة ببقية الجهات.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

445
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

341
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
330
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
325
الأخبار

فيضانات تضرب كالابريا في إيطاليا و مطالبات بإعلان حالة الطوارئ
313
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
292
الأخبار

المرصد الوطني لسلامة المرور ينبه مستعملي الطريق من أمطار و رياح قوية
289
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
289
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
274
أخر الأخبار

الولايات المتحدة – إيران: استئناف المباحثات الثلاثاء في جنيف برعاية عُمان
274
أخر الأخبار

الكاف: مرشحان لخلافة فيرون موسينغو-أومبا في منصب الأمين العام !

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى