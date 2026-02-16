حالة الطقس مساء الإثنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميّز مساء اليوم الإثنين بسحب أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي آخر الليل و سحب عابرة ببقية المناطق.

الريح من القطاع الغربي قوية الى قوية جدا قرب السواحل و المرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات.

البحر شديد الهيجان بالشمال و شديد الاضطراب إلى هائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 18 درجة ببقية الجهات.

