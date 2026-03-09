Français
حالة الطقس مساء الإثنين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس مساء اليوم الإثنين يتميّز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال و الوسط و محليا الجنوب و تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية و بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بالشمال.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 07 و 12 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 12 و 16 درجة ببقية المناطق.

