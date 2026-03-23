حالة الطقس مساء الإثنين

يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالوسط و الجنوب ثم تشمل السواحل الشمالية مع ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال الغربي.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر قليل الإضطراب.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 06 درجات بالمناطق الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية المناطق.

