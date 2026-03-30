حالة الطقس مساء الإثنين

يتواصل الطقس مساء اليوم أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط محلي للبرد.

الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تصل سرعتها 90 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر هائج بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 09 و 14 درجة ببقية الجهات وتصل 16 درجة بالجنوب الغربي.

