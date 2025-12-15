Français
حالة الطقس مساء الإثنين

تتميّز حالة الطقس مساء اليوم الإثنين بسحب كثيفة في أغلب الجهات مع أمطار و تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة بالجنوب و بالمناطق الساحلية الشرقية.

الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.
البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب.
تتراوح الحرارة ليلا بين 09 و 12 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 13 و 15 درجة ببقية المناطق.
