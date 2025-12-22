Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الإثنين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس مساء اليوم الإثنين يتميّز بسحب تدريجيا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

سنشهد تساقط لبعض الثلوج بمرتفعات القصرين الكاف و سليانة آخر هذه الليلة.

الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 06 و 10 درجة ببقية الجهات.

