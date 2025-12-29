Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتميّز حالة الطقس مساء الإثنين حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بسحب عابرة بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية مع ظهور ضباب محلي آخر الليل.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.

البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب.

تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 03 و 06 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 07 و 10 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



