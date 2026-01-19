حالة الطقس مساء الإثنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّه حالة الطقس مساء اليوم الإثنين تتميّز بتواصل نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط و محليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة خاصة بولايات نابل وسوسة وزغوان وتونس الكبرى و بنزرت مع تساقط محلي للبرد.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية إلى قوية جدا بالمناطق الساحلية الشمالية والشرقية ومعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات.

البحر هائج الى شديد الهيجان بشمال تونس وشرق تونس وشديد الاضطراب بخليج قابس.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 08 و 13 درجة وتكون في حدود 06 درجات بالمرتفعات الغربية.

