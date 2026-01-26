حالة الطقس مساء الإثنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس يتواصل مساء اليوم الإثنين أحيانا كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأقصى الشمال و تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية بالشمال و المناطق الشرقية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات لتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب الشرقي وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط وبين 08 و 13 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



