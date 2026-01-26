Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الإثنين

حالة الطقس مساء الإثنين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس يتواصل مساء اليوم الإثنين أحيانا كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأقصى الشمال و تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية بالشمال و المناطق الشرقية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات لتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب الشرقي وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط وبين 08 و 13 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

370
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
338
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
332
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
327
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
324
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
315
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
295
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
286
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)
281
الأخبار

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى