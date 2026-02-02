Français
الأخبار

حالة الطقس مساء الإثنين

حالة الطقس مساء الإثنين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس يتواصل مغيما جزئيا مساء اليوم بأغلب المناطق.

الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب بشمال وشرق تونس وقليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالمناطق الغربية وبين 12 و 15 درجة ببقية الجهات.

 

