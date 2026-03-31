حالة الطقس مساء الثلاثاء

يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط محلي للبرد.

تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية.

الريح شمالية غربية قوية بأغلب الجهات حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات.

البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فهائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربية وبين 05 و 10 درجات ببقية الجهات.

