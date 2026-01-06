Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء الثلاثاء تتميّز بسحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط و محليا الجنوب و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال و جهتي الوطن القبلي و الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تساقط الثلوج بمرتفعات القصرين و الكاف و سليانة و الكاف و جندوبة آخر الليل.

الريح شمالية غربية بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب الى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 8 و 12 درجة وتصل إلى 14 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و في حدود 03 درجات بالمناطق الغربية.

