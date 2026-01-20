حالة الطقس مساء الثلاثاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي يتواصل ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا المناطق الغربية للوسط و الجنوب و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد كما تتقوى أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات.

البحر عنيف بالشمال وهائج إلى شديد الهيجان ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 05 و 09 درجات بالمناطق الغربية وبين 10 و 15 درجات ببقية الجهات.

