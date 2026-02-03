حالة الطقس مساء الثلاثاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميز مساء اليوم الثلاثاء بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط و تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية بأغلب المناطق و تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات بالسواحل الشمالية و بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

البحر مضطرب فشديد الإضطراب بالشمال.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 10و 14درجة بالشمال و المناطق الغربية و تكون في حدود 08 بالمرتفعات و بين 14و 18 درجة ببقية الجهات.

