حالة الطقس مساء الثلاثاء

يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل وتكون محليا رعدية ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف آخر الليل بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة.
الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 11 و 16 درجة ببقية المناطق.
