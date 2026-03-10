حالة الطقس مساء الثلاثاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل وتكون محليا رعدية ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف آخر الليل بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 11 و 16 درجة ببقية المناطق.

