Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الجمعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الجمعة تتميّز بسحب تدريجيا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون محليا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات.

الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد.

البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 13 درجات ببقية الجهات.

