حالة الطقس مساء الجمعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الجمعة تتميّز بسحب تدريجيا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون محليا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات.

الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد.

البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 13 درجات ببقية الجهات.

