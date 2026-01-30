Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء الجمعة

حالة الطقس مساء الجمعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس مساء اليوم الجمعة تتميّز بسحب عابرة بأغلب المناطق و تكون كثر كثافة بأقصى الشمال مع بعض الأمطار.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية وبالجنوب الشرقي مع دواوير رملية محلية و تصل مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر هائج فشديد االضطراب بالسواحل الشمالية و شديد االضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 12 و 16درجة ببقية الجهات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

421
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

327
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
312
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
290
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
288
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
274
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
260
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
259
الأخبار

الإدارة الوطنية للتحكيم تشرح أسباب تعطل تقنية “الفار” في مباراتي باردو و سوسة
255
أخر الأخبار

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي
250
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى