حالة الطقس مساء الجمعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس مساء اليوم الجمعة تتميّز بسحب عابرة بأغلب المناطق و تكون كثر كثافة بأقصى الشمال مع بعض الأمطار.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية وبالجنوب الشرقي مع دواوير رملية محلية و تصل مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر هائج فشديد االضطراب بالسواحل الشمالية و شديد االضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 12 و 16درجة ببقية الجهات

