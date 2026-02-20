Français
حالة الطقس مساء الجمعة

حالة الطقس مساء الجمعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء الجمعة تتميّز بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي.

الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و معتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الهيجان فهائج بالشمال و شديد الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 09 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و 14 درجة ببقية الجهات.

